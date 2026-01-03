Language
    ITBP Bharti: देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका, फ्री में मिलेगी ट्रेनिंग

    By Ramesh Garkoti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:44 PM (IST)

    आईटीबीपी चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ के गांवों के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। यह प्रशिक्षण 5 जनवरी स ...और पढ़ें

    चीन सीमा के नजदीकी गांवों के युवाओं को भर्ती की तैयारी कराएगी आईटीबीपी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। चीन सीमा से लगे गांवों के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आईटीबीपी निश्शुल्क प्रशिक्षण देगी। पांच जनवरी को प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। प्रशिक्षण आईटीबीपी की 14वीं वाहनी के माध्यम से दिया जाएगा।

    भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल देहरादून फ्रंटियर के महानिरीक्षक संजय गुंज्याल के दिशा निर्देशन में पहली बार युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को आईटीबीपी के प्रशिक्षक शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी।

    प्रशिक्षण आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। आयोजक संस्था सोसाइटी फार एक्शन इन हिमालया के अध्यक्ष जगत सिंह मर्तोलिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण सीमांत के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा। युवाओं को भर्ती की तैयारियों के लिए तमाम पुस्तकें सामुदायिक पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। चार जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे।

