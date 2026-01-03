ITBP Bharti: देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका, फ्री में मिलेगी ट्रेनिंग

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। चीन सीमा से लगे गांवों के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आईटीबीपी निश्शुल्क प्रशिक्षण देगी। पांच जनवरी को प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। प्रशिक्षण आईटीबीपी की 14वीं वाहनी के माध्यम से दिया जाएगा।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल देहरादून फ्रंटियर के महानिरीक्षक संजय गुंज्याल के दिशा निर्देशन में पहली बार युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को आईटीबीपी के प्रशिक्षक शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी।