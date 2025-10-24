संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग । केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाने के बाद अब मंदिर परिसर और पैदल मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आइटीबीपी और पुलिस के हवाले कर दी गई है। साथ ही धाम में एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष की यात्रा से पूर्व पूरा धाम स्वच्छ और व्यवस्थित रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कपाट बंद होने के उपरांत केदारनाथ धाम क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जो एक सप्ताह तक जारी रहेगा। इस दौरान पैदल मार्ग और मंदिर परिसर से कूड़ा-करकट हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा आइटीबीपी के जवानों के पास रहेगी, जबकि स्थानीय पुलिस बल भी नियमित रूप से तैनात रहेगा। सीसीटीवी कैमरों से भी मंदिर पर नजर रखी जाएगी।