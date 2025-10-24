केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, अब आईटीबीपी और पुलिस संभालेंगी सुरक्षा
केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद, सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी और पुलिस को सौंपी गई है। धाम में एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शीतकाल में भी धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग । केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाने के बाद अब मंदिर परिसर और पैदल मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आइटीबीपी और पुलिस के हवाले कर दी गई है। साथ ही धाम में एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष की यात्रा से पूर्व पूरा धाम स्वच्छ और व्यवस्थित रहे।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कपाट बंद होने के उपरांत केदारनाथ धाम क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जो एक सप्ताह तक जारी रहेगा। इस दौरान पैदल मार्ग और मंदिर परिसर से कूड़ा-करकट हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा आइटीबीपी के जवानों के पास रहेगी, जबकि स्थानीय पुलिस बल भी नियमित रूप से तैनात रहेगा। सीसीटीवी कैमरों से भी मंदिर पर नजर रखी जाएगी।
गौरतलब है कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारें स्वर्णजड़ित होने के बाद से वर्ष 2022 से सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। तथा नियमित रूप से केदारनाथ धाम में आठ फीट बर्फ जमने के बावजूद धाम में केन्द्रीय सुरक्षा बल आइटीबीपी तैनात रहती है। वहीं शीतकाल में भी धाम की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।