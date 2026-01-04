उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिजक्ट हुए दीपक ने की कड़ी मेहनत, उसी विभाग में बना SI

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। असफलताओं से हार नहीं मानने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। इसे साबित किया है जिला मुख्यालय के नजदीकी बड़ौली गांव के दीपक भट्ट ने। पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती में रिजेक्ट हुए दीपक ने कड़ी मेहनत कर उपनिरीक्षक पद पर सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा।

दयानंद इंटर कालेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दीपक भट्ट महाविद्यलय से बीए करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जुट गये। पहले भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा दी, लेकिन असफल रहे। कई भर्तियों में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एसएससी की परीक्षा दी। 80 से अधिक अंक लाने के बाद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं हो पाये।

इसके बाद वर्ष 2023 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में शामिल हुए, लेकिन यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लगातार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हौंसला नहीं खोया। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की एसआई परीक्षा में शामिल हुए और सफल रहे।