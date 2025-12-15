IMA POP: पिथौरागढ़ के राकेश धामी सेना में बने लेफ्टिनेंट, नैनी सैनी गांव में जश्न का माहौल

संस, जागरण, पिथौरागढ़: नैनी सैनी गांव के युवा राकेश धामी पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गये हैं। उनके सेना में अफसर बनने से क्षेत्र में खुशी की लहर है।

राकेश ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाया है। मूल रूप से कटियानी गांव के रहने वाले राकेश धामी का परिवार वर्तमान में नैनी सैनी गांव में रहता है।

मेधावी राकेश ने हाईस्कूल और इंटर तक की शिक्षा जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। उनके पिता होशियार सिंह धामी भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं।

माता कमला धामी गृहिणी हैं। उनके लेफ्टिनेंट बनने पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत सदस्य हेमा इंद्र बम, ग्राम प्रधान संगीता हरीश बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह बिष्ट, शंकर ऐरी, प्रमोद ऐरी आदि ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।