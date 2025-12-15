Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IMA POP: पिथौरागढ़ के राकेश धामी सेना में बने लेफ्टिनेंट, नैनी सैनी गांव में जश्न का माहौल

    By Ramesh Garkoti Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    पिथौरागढ़ जिले के नैनी सैनी गांव के राकेश धामी सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। देहरादून स्थित आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद राकेश को यह पद मिला। इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    नैनी सैनी गांव के युवा राकेश धामी सेना में बने लेफ्टिंनेंट।

    संस, जागरण, पिथौरागढ़: नैनी सैनी गांव के युवा राकेश धामी पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गये हैं। उनके सेना में अफसर बनने से क्षेत्र में खुशी की लहर है।

    राकेश ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाया है। मूल रूप से कटियानी गांव के रहने वाले राकेश धामी का परिवार वर्तमान में नैनी सैनी गांव में रहता है।

    मेधावी राकेश ने हाईस्कूल और इंटर तक की शिक्षा जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। उनके पिता होशियार सिंह धामी भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं।

    माता कमला धामी गृहिणी हैं। उनके लेफ्टिनेंट बनने पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत सदस्य हेमा इंद्र बम, ग्राम प्रधान संगीता हरीश बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह बिष्ट, शंकर ऐरी, प्रमोद ऐरी आदि ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय सेना को मिले 491 युवा सैन्य अफसर

    देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना को 491 युवा सैन्य अफसर मिले। इस अलावा 14 मित्र देशों के 34 अफसर भी पासआउट हुए, जो अपने देशों की सेनाओं में सेवा देंगे। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली।

    यह भी पढ़ें- देश को मिले 491 युवा सैन्य अफसर, तस्वीरों में देखें Indian Military Academy में हुई पासिंग आउट परेड

    यह भी पढ़ें- Indian Military Academy के इतिहास में हुआ पहली बार, प्रथम महिला सैन्य अधिकारी साई जाधव हुई पासआउट

    यह भी पढ़ें- VIDEO: 1, 2, 3, 4, 5... थलसेना प्रमुख ने IMA में युवा अफसरों संग लगाए पुश अप, सैन्य अधिकारियों में भरा जोश