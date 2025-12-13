VIDEO: 1, 2, 3, 4, 5... थलसेना प्रमुख ने IMA में युवा अफसरों संग लगाए पुश अप, सैन्य अधिकारियों में भरा जोश
देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पीपिंग सेरेमनी के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा अफसरों के साथ 20 पुश अप लगाकर सबका ध्यान खींच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को आयोजित पीपिंग सेरेमनी के दौरान थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा सैन्य अफसरों के संग 20 पुश अप लगाकर सबका ध्यान खींचा। यह पल युवा अफसरों के लिए प्रेरणा और जोश से भर देने वाला रहा।
सेना प्रमुख का यह कदम यह बताने के लिए काफी था कि भारतीय सेना में नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि वही करके दिखाने का साहस है, जिसकी अपेक्षा सैनिकों से की जाती है। सेना प्रमुख ने इसके जरिये यह संदेश भी दिया कि अनुशासन और शारीरिक दक्षता हर रैंक के लिए समान रूप से जरूरी है। जनरल द्विवेदी ने विश्वास और टीम भावना को मजबूत किया।
कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रशिक्षकों और कैडेट्स के अनुसार यह क्षण लंबे समय तक याद रखने वाला है, जिसने युवा अधिकारियों में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना को और प्रबल किया। जानकारों का कहना है कि ऐसा आचरण एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान होता है, जो शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से प्रेरित करता है।
