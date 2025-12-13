VIDEO: 1, 2, 3, 4, 5... थलसेना प्रमुख ने IMA में युवा अफसरों संग लगाए पुश अप, सैन्य अधिकारियों में भरा जोश

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को आयोजित पीपिंग सेरेमनी के दौरान थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा सैन्य अफसरों के संग 20 पुश अप लगाकर सबका ध्यान खींचा। यह पल युवा अफसरों के लिए प्रेरणा और जोश से भर देने वाला रहा।

सेना प्रमुख का यह कदम यह बताने के लिए काफी था कि भारतीय सेना में नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि वही करके दिखाने का साहस है, जिसकी अपेक्षा सैनिकों से की जाती है। सेना प्रमुख ने इसके जरिये यह संदेश भी दिया कि अनुशासन और शारीरिक दक्षता हर रैंक के लिए समान रूप से जरूरी है। जनरल द्विवेदी ने विश्वास और टीम भावना को मजबूत किया।