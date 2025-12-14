देश को मिले 491 युवा सैन्य अफसर, तस्वीरों में देखें Indian Military Academy में हुई पासिंग आउट परेड

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में शनिवार को 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। गौरव, परंपरा और सैन्य गरिमा से परिपूर्ण इस अवसर पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। यह समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य “वीरता और विवेक” तथा कैडेट्स के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और अदम्य साहस का सशक्त प्रतीक रहा। देखें तस्वीरों में।

1 आइएमए की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करते निरीक्षण अधिकारी थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। साथ में आइएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेन्द्र सिंह। जागरण

2 आइएमए की पासिंग आउट परेड के बाद भोपाल निवासी निष्कल द्विवेदी को स्वार्ड आफ आनर प्रदान करते थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। जागरण

3 आइएमए की पासिंग आउट परेड में मार्च पास्ट करते आफिसर्स कैडे्ट। जागरण

4 आइएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान अंतिम पग से गुजरते अफिसर्स कैड्टों पर फूलों की वर्षा की गई। जागरण

5 आइएमए की पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बने क्लेमेनटाउन निवासी राहुल सिंह बिष्ट स्वजन के साथ। जागरण

6 भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड का हर किसी को इंतजार होता है। अपनों के सिर कामयाबी का ताज उन्हें गौरवान्वित करता है। ऐसा ही नजारा उस समय दिखा जब अफसर बने श्रीलंका के हर्षण विजया सुंदर का उनकी मंगेतर सुकन्या ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल डोगरा