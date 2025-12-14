Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश को मिले 491 युवा सैन्य अफसर, तस्वीरों में देखें Indian Military Academy में हुई पासिंग आउट परेड

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:12 AM (IST)

    देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में 157वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान 491 युवा सैन्य अफसरों को भारतीय सेना में कमीशन दिया गया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद देश को युवा सैन्य अफसर मिले।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में शनिवार को 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। गौरव, परंपरा और सैन्य गरिमा से परिपूर्ण इस अवसर पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। यह समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य “वीरता और विवेक” तथा कैडेट्स के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और अदम्य साहस का सशक्त प्रतीक रहा। देखें तस्वीरों में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IMA 0

    1 आइएमए की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करते निरीक्षण अधिकारी थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। साथ में आइएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेन्द्र सिंह। जागरण

    IMA 1

    2 आइएमए की पासिंग आउट परेड के बाद भोपाल निवासी निष्कल द्विवेदी को स्वार्ड आफ आनर प्रदान करते थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। जागरण

    IMA 2

    3 आइएमए की पासिंग आउट परेड में मार्च पास्ट करते आफिसर्स कैडे्ट। जागरण

    IMA 3

    4 आइएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान अंतिम पग से गुजरते अफिसर्स कैड्टों पर फूलों की वर्षा की गई। जागरण

    IMA 5

    5 आइएमए की पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बने क्लेमेनटाउन निवासी राहुल सिंह बिष्ट स्वजन के साथ। जागरण

    IMA 6

    6 भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड का हर किसी को इंतजार होता है। अपनों के सिर कामयाबी का ताज उन्हें गौरवान्वित करता है। ऐसा ही नजारा उस समय दिखा जब अफसर बने श्रीलंका के हर्षण विजया सुंदर का उनकी मंगेतर सुकन्या ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल डोगरा

    IMA 7

    7 आइएमए की पीपिंग सेरेमनी के बाद सैन्य अधिकारियों ने कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। जागरण

    IMA 8

    आइएमए की पीपिंग सेरेमनी के बाद सैन्य अधिकारियों ने कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। जागरण