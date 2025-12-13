Indian Military Academy की पासिंग आउट परेड आज, भारतीय सेना को मिलेंगे 491 युवा सैन्य अधिकारी

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy ) में आज पासिंग आउट परेड (POP) का आयोजन किया जाएगा। रिव्यूइंग अफसर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे और वह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पास आउट हो रहे आफिसर कैडेट की सलामी लेंगे।