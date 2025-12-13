Indian Military Academy की पासिंग आउट परेड आज, भारतीय सेना को मिलेंगे 491 युवा सैन्य अधिकारी
IMA passing-out parade देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिव्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy ) में आज पासिंग आउट परेड (POP) का आयोजन किया जाएगा। रिव्यूइंग अफसर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे और वह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पास आउट हो रहे आफिसर कैडेट की सलामी लेंगे।
बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिसंबर 1984 में भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुए थे। अब 41 वर्ष बाद वह उसी मैदान पर बतौर रिव्यूइंग अफसर लौट रहे हैं।
कैडेट होंगे पासआउट
- आज सुबह भारतीय सैन्य अकादमी के चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड शुरू होगी।
- इसके बाद होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही कुल 525 आफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे।
- इनमें से 491 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे।
ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
- सैन्य अकादमी परिसर व आसपास सेना के जवान तैनात हैं। बाहर की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस संभालेगी।
- परेड के दौरान सुबह छह से दोपहर 12.30 बजे तक पंडितवाड़ी से प्रेमनगर तक जीरो जोन रहेगा।
