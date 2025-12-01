Dehradun: भारतीय सैन्य अकादमी में 13 दिसंबर को होगी पासिंग आउट परेड, देश को मिलेंगे युवा सैन्य अफसर

जागरण संवाददाता, देहरादून : भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) में पासिंग आउट परेड 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी अकादमी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पासिंग आउट परेड में शिरकत कर देश-विदेश के आफिसर कैडेट बतौर अधिकारी अपने-अपने देश की सेना का हिस्सा बनेंगे।

1932 को हुई थी स्थापना बता दें कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना एक अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकादमी के पहले बैच से 40 कैडेट पास आउट हुए थे। पिछले नौ दशक में अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता चालीस कैडेट से 1660 कैडेट तक बढ़ा दी है।