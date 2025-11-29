देश को मिले 451 अग्निवीर, गढ़वाल राइफल्स सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड; सरहद की रक्षा की खाई कसम

संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन: गढ़वाल राइफल्स रेजिमेट सेंटर में अग्निवीर कोर्स-6 बैच-1 के 449 अग्निवीर भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में शामिल हो गए। 31 सप्ताह का कठिन परिश्रम शनिवार को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र के नायक भवानी दत्त जोशी, अशोक चक्र परेड ग्राउंड लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद देश सेवा के लिए तैयार अग्निवीर कोर्स-6 बैच-1 के 449 अग्निवीर रिक्रूटों को भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ।

समीक्षा अधिकारी ने ली सलामी समीक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट, गढ़वाल राईफल्स रेजिमेंटल केंद्र लैंसडाउन ने पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। सेना में शामिल होने गौरव की बात इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सेना में शामिल इन अग्निवीर जवानों से देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए कर्तव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया। समीक्षा अधिकारी ने कहा कि यह हम सभी के लिए बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि आप को अग्निवीर कोर्स-06 में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारतीय सेना में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।