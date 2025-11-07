Language
    गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में उत्साह व गरिमा के साथ मनाई 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ

    By Anuj Khandelwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    लैंसडौन के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सैन्य कर्मियों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और तिरंगे को सलामी दी। देशभक्ति संगीत ने माहौल को उत्साहित किया। इस आयोजन ने राष्ट्र के प्रति गर्व और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा दिया।

    पौड़ी जिले के लैंसडौन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के तत्वावधान में आयोजित वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के दौरान प्रस्तुति देता मिलेट्री बैंड । साभार सेना 

    संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन : गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में 'वंदे मातरम्' की 150 वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाई। यह आयोजन भारतीय सेना के गौरव, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बना।

    शुक्रवार को कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड में रेजिमेंट के सभी अधिकारी, जेसीओ, जवान व अग्निवीर पारंपरिक सैन्य वेशभूषा में उपस्थित रहे। 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ तिरंगे को सलामी दी गई, जिससे पूरे प्रांगण में देशभक्ति की भावना गूंज उठा।

    समारोह के दौरान रेजिमेंटल पाइप बैंड ने विशेष देशभक्ति धुनों का वादन कर माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर द्वारा आयोजित यह आयोजन न केवल राष्ट्रगीत की अमर भावनाओं को पुनर्जीवित करने वाला बना, बल्कि इसने देश के प्रति गर्व, सम्मान और कर्तव्य की भावना को भी और प्रबल किया।

