गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में उत्साह व गरिमा के साथ मनाई 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ

संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन : गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में 'वंदे मातरम्' की 150 वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाई। यह आयोजन भारतीय सेना के गौरव, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बना।

शुक्रवार को कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड में रेजिमेंट के सभी अधिकारी, जेसीओ, जवान व अग्निवीर पारंपरिक सैन्य वेशभूषा में उपस्थित रहे। 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ तिरंगे को सलामी दी गई, जिससे पूरे प्रांगण में देशभक्ति की भावना गूंज उठा।