पिथौरागढ़ की बेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद पर सिलेक्ट, ज्योत्सना को मिली ऑल इंडिया 30वीं रैंक
पिथौरागढ़ के चौसाला गांव की ज्योत्सना रावत भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर है। उन्होंने अखि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, थल। पिथौरागढ़ जिले के चौसाला गांव की ज्योत्सना रावत भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए चयनित हुई हैं। शनिवार को परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। ज्योत्सना की इस शानदार उपलब्धि से चौसाला गांव में खुशी की लहर है।ज्योत्सना ने वायुसेना की एडमिनेस्ट्रेशन ब्रांच में अखिल भारतीय स्तर पर 30 वीं रैंक प्राप्त की है। वे अपनी गांव की पहली युवती हैं जो वायु सेना में ऑफिसर बनेंगी।
उनका प्रशिक्षण 28 दिसंबर से एअरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में शुरू होगा। उनके परिवार की सैनिक पृष्ठभूमि रही है। उनके दादा गोपाल सिंह, पिता सुंदर सिंह, ताऊ प्रेम सिंह, नाना खुशाल सिंह सैनिक रहे हैं। माता मीना रावत गृहणी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार कैंट से ली।
दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कालेज से उन्होंने स्नातक किया।उनका छोटा भाई दीपेश जेएनयू से एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बहन भावना इंफोएज में कार्यरत हैं। उनकी उपलब्धि पर मोहन सिंह, श्याम सिंह, त्रिलोक सिंह, महेश सिंह, प्रवीण सिंह, जगत सिंह कार्की, गोविंद सिंह कार्की, केदार सिंह रावत आदि ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।