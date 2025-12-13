संवाद सूत्र, थल। पिथौरागढ़ जिले के चौसाला गांव की ज्योत्सना रावत भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए चयनित हुई हैं। शनिवार को परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। ज्योत्सना की इस शानदार उपलब्धि से चौसाला गांव में खुशी की लहर है।ज्योत्सना ने वायुसेना की एडमिनेस्ट्रेशन ब्रांच में अखिल भारतीय स्तर पर 30 वीं रैंक प्राप्त की है। वे अपनी गांव की पहली युवती हैं जो वायु सेना में ऑफिसर बनेंगी।

उनका प्रशिक्षण 28 दिसंबर से एअरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में शुरू होगा। उनके परिवार की सैनिक पृष्ठभूमि रही है। उनके दादा गोपाल सिंह, पिता सुंदर सिंह, ताऊ प्रेम सिंह, नाना खुशाल सिंह सैनिक रहे हैं। माता मीना रावत गृहणी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार कैंट से ली।