Champawat Accident: छह साल पुराना है दुर्घटना वाला वाहन, आरसी जब्त

जागरण संवाददाता, चंपावत। बाराकोट विकासखंड के बाघ धारे के हास हादसाग्रस्त हुआ बुलेरो वाहन पांच वर्ष 11 माह पुराना है। देवी दत्त पांडे के नाम से हल्द्वानी आरटीओ में पंजीकृत वाहन के सभी दस्तावेज वैध हैं। वाहन का पंजीकरण 18 दिसंबर 2019 को हुआ है। फिटनेस 17 दिसंबर 2025 तक वैध है। 31 जनवरी 2026 तक का टैक्स जमा है। परिवहन विभाग के राज्य मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन का एक चालान पेंडिंग है। वाहन की आरसी जब्त है।