Champawat Accident: छह साल पुराना है दुर्घटना वाला वाहन, आरसी जब्त
चंपावत में हुए हादसे में शामिल वाहन छह साल पुराना निकला है। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन का आरसी जब्त कर लिया है। जांच में पता चला कि वा
जागरण संवाददाता, चंपावत। बाराकोट विकासखंड के बाघ धारे के हास हादसाग्रस्त हुआ बुलेरो वाहन पांच वर्ष 11 माह पुराना है। देवी दत्त पांडे के नाम से हल्द्वानी आरटीओ में पंजीकृत वाहन के सभी दस्तावेज वैध हैं। वाहन का पंजीकरण 18 दिसंबर 2019 को हुआ है। फिटनेस 17 दिसंबर 2025 तक वैध है। 31 जनवरी 2026 तक का टैक्स जमा है। परिवहन विभाग के राज्य मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन का एक चालान पेंडिंग है। वाहन की आरसी जब्त है।
एसपी गणपति ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
लोहाघाट: घटना की जानकारी होने के बाद एसपी अजय गणपति ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे के कारणों को जानने का प्रयास किया। विधायक खुशाल अधिकारी ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडेय, पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, एलएम कुंवर, सुभाष बगौली, निर्मल माहरा, चंद्रशेखर बगौली, राजू गड़कोटी, नवीन मुरारी, एडीएम केएन गोस्वामी, एसडीएम नीतू डांगर, अनुराग आर्य, आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने लोहाघाट अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।
