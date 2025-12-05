जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के सेराघाट क्षेत्र के बुशैल ग्राम पंचायत क़े किलौटा गांव से चंपावत के पाटी क्षेत्र में गई बरात का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में दूल्‍हे के परिवार के चार लोग सहित पांच लोगों की मौत हुई है।

गुरुवार देर रात बरात में शामिल होने के बाद लौट रहे वाहन के लापता होने की सूचना मिलते ही अन्‍य लोग गंगोलीहाट से दुर्घटना स्थल को लौटे। देर रात्रि तक कोई सूचना नहीं मिलने से दूल्हे के गांव के लोग चिंताग्रस्त हो गए थे । वहीं हादसे की सूचना मिलते ही शादी का उल्लास मातम में बदल गया।

बरात वाहन वापसी के दौरान लोहाघाट के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दूल्हे की बहन, बहन का देवर, दूल्हे का भांजा, दूल्हे का बहनोई सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल है।