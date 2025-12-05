Language
    Uttarakhand Accident: दुल्‍हन लेकर लौट रही थी बरात, हुआ हादसा; मृतकों में दूल्‍हे के परिवार के लोग

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    उत्तराखंड में एक बारात दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दूल्हे के परिवार के सदस्यों सहित कई लोगों की मौत हो गई। यह दुखद घटना उस समय हुई जब बारात दुल्हन को ...और पढ़ें

    चंपावत के पाटी क्षेत्र में गई बरात का वाहन खाई में गिर गया। Jagran

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के सेराघाट क्षेत्र के बुशैल ग्राम पंचायत क़े किलौटा गांव से चंपावत के पाटी क्षेत्र में गई बरात का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में दूल्‍हे के परिवार के चार लोग सहित पांच लोगों की मौत हुई है।

    गुरुवार देर रात बरात में शामिल होने के बाद लौट रहे वाहन के लापता होने की सूचना मिलते ही अन्‍य लोग गंगोलीहाट से दुर्घटना स्थल को लौटे। देर रात्रि तक कोई सूचना नहीं मिलने से दूल्हे के गांव के लोग चिंताग्रस्त हो गए थे । वहीं हादसे की सूचना मिलते ही शादी का उल्लास मातम में बदल गया।

    बरात वाहन वापसी के दौरान लोहाघाट के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दूल्हे की बहन, बहन का देवर, दूल्हे का भांजा, दूल्हे का बहनोई सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल है।

    सीएम धामी ने व्‍यक्‍त किया दुख

    मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने तहसील बाराकोट (चंपावत) में बागधारा के समीप हुए वाहन दुर्घटना में 05 लोगों के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री  ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस अत्यंत दुःखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री धामी ने दुर्घटना में घायल सभी व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके उपचार एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

