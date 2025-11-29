पिथौरागढ़ में भालू का आतंक, तड़ाग गांव में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं के पीछे दौड़ा

संवाद सहयोगी, लोहाघाट। बाराकोट विकास खंड के तड़ाग गांव में गुलदार और भालू के आतंक ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। भालू के महिलाओं का पीछा करने की घटना से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। शनिवार की सुबह गांव की कुछ महिलाएं पास के जंगल में चारा-पत्ती लेने गई थीं। तभी एक भालू ने उनका पीछा किया। जान बचाकर महिलाएं भागकर गांव तक पहुंचीं। महिलाओं के शोरगुल करने पर भालू जंगल में ही कहीं गुम हो गया। पूर्व ग्राम प्रधान होशियार सिंह बोहरा ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार की सुबह करीब सवा सात बजे दो गुलदार आपस में लड़ते-झपटते गांव के अंदर घुस गए।

ग्रामीणों ने पटाखे जलाकर और ड्रम बजाकर उन्हें जंगल की ओर खदेड़ा। शनिवार की दोपहर को भी गांव के ठीक बगल में एक गुलदार बैठा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले गुलदार ग्रामीण भूपाल सिंह की गोशाला से घुसकर बकरी उठा ले गया था। गुलदार और भालू के भय से ग्रामीण शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं।