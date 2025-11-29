जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कमस्यार घाटी के टकनार और भैसूड़ी गांवों में पिछले एक सप्ताह से भालू की बढ़ती सक्रियता ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। सबसे अधिक प्रभावित छात्र हैं, जो भालू के खौफ के बीच वन विभाग की सुरक्षा में स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम गांवों में पहुंची और हालात का जायजा लेकर गश्त बढ़ा दी है।

भैसूड़ी के ग्राम प्रधान ने बताया कि भालू अपने दो शावकों के साथ करीब दस दिन पहले क्षेत्र में घुस आया था। रात के समय गांव में उसकी आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। दिनभर भी जंगलों में भालू की हरकतें देखी और सुनी जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे खतरे में हैं, खासकर वे लड़कियां जो सात किलोमीटर दूर राइंका देवतोली पढ़ने जाती हैं।

अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है और लोग बच्चों को अकेले भेजने से डर रहे हैं। इधर, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भैसूड़ी और टकनार गांव पहुंची। टीम ने गांवों में नियमित गश्त शुरू कर दी है और स्कूल में जाकर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की। बच्चों को समूह में चलने, आवाज करते हुए रास्ता तय करने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अभिभावकों को भी रात के समय अकेले घर से बाहर न निकलने को कहा गया।