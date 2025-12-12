Srinagar Garhwal: गुलदार ने बकरी पर किया हमला, बचाने में युवक हुआ घायल
कीर्तिनगर विकासखंड के सेंद्री गांव में गुलदार ने एक गोशाला में घुसकर बकरी पर हमला कर दिया। बकरी की चीख सुनकर मनमोहन नामक युवक ने उसे बचाने की कोशिश की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: कीर्तिनगर विकासखंड के सेंद्री गांव में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब गुलदार ने दो पालतू जानवरों पर अचानक हमला कर दिया।
रात साढ़े नौ बजे की घटना
रात करीब साढ़े नौ बजे गुलदार एक गोशाला में घुसा और बकरी को जबड़ों में दबोच लिया। बकरी की जोरदार चीख सुनकर युवक मनमोहन (सोमू) मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालते हुए गुलदार से भिड़ गए।
युवक ने दिखाया साहस
युवक ने साहस दिखाते हुए बकरी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान गुलदार ने उस पर भी हमला कर दिया। शोर बढ़ने पर गुलदार वहां से भाग निकला, लेकिन घटना में बकरी की मौत हो गई, जबकि युवक को गुलदार के नाखून लगने से चोटें आई हैं।
वन विभाग को दी सूचना
गोशाला में मौजूद गाय के बछड़े पर भी गुलदार ने पंजे मारे होने की बात सामने आई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दे दी है।
गश्त बढ़ाने की मांग की
हालांकि, विभागीय टीमें अभी मौके पर नहीं पहुंच सकी हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: मरीजों का चल रहा था इलाज, तभी अस्पताल में आ धमका गुलदार; स्टाफ व पेसेंट में मची अफरा-तफरी
यह भी पढ़ें- Pauri के गजल्ड गांव में गुलदार का आतंक, मशहूर शिकारी जाय हुकिल ने उठाई बंदूक; निशाने पर आदमखोर
यह भी पढ़ें- Pauri: गुलदार ने ग्रामीण को बनाया निवाला, आमजन में आक्रोश; वन विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।