Srinagar Garhwal: गुलदार ने बकरी पर किया हमला, बचाने में युवक हुआ घायल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: कीर्तिनगर विकासखंड के सेंद्री गांव में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब गुलदार ने दो पालतू जानवरों पर अचानक हमला कर दिया। रात साढ़े नौ बजे की घटना रात करीब साढ़े नौ बजे गुलदार एक गोशाला में घुसा और बकरी को जबड़ों में दबोच लिया। बकरी की जोरदार चीख सुनकर युवक मनमोहन (सोमू) मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालते हुए गुलदार से भिड़ गए।

युवक ने दिखाया साहस युवक ने साहस दिखाते हुए बकरी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान गुलदार ने उस पर भी हमला कर दिया। शोर बढ़ने पर गुलदार वहां से भाग निकला, लेकिन घटना में बकरी की मौत हो गई, जबकि युवक को गुलदार के नाखून लगने से चोटें आई हैं।