Pauri: गुलदार ने ग्रामीण को बनाया निवाला, आमजन में आक्रोश; वन विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार ने एक ग्रामीण को मार डाला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पौड़ी: पर्वतीय जिलों में वन्यजीवों के लगातार हमलों के बीच गुरुवार को पौड़ी जिले में गुलदार ने ग्रामीण को निवाला बना दिया। घटना सुबह उस समय हुई जब ग्रामीण घर के पास स्थित मंदिर से पूजा कर लौट रहा था।
घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुंड-चवथ मोटर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। गांव पहुंचे वन कर्मियों और नागदेव रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को कमरे में बंद कर दिया।
विधायक, डीएम और डीएफओ गढ़वाल को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस पर डीएम को गुलदार को मारने के आदेश जारी करने पड़े। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को संविदा के आधार पर नियुक्ति का आश्वासन दिया।
प्रधान शंकर नौटियाल ने बताया कि ग्राम पंचायत चवथ के गजल्ड गांव के राजेंद्र नौटियाल (45) घर से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित भगवती बाला सुंदरी मंदिर में दीया जलाने गए थे।
सुबह करीब 6:30 बजे वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए गुलदार ने घटगड़ गदेरे में डाटपुल के समीप उन पर हमला कर दिया। क्षत-विक्षत शव देख चवथ, गजल्ड के साथ ही वजली, कफलना गांवों के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित हो गए।
साढ़े तीन घंटे बाद वन विभाग की टीम के पहुंचने पर उनके गुस्से का पारा और चढ़ गया। ग्रामीण वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। उनका गुस्सा उस समय और भड़क गया जब विधायक राजकुमार पोरी के फोन का सीएम कार्यालय व वन मंत्री की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई।
ग्रामीणों ने डीएम स्वाति एस भदौरिया, डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु गजल्ड का भी घेराव किया गया। सुबह सात से दोपहर दो बजे तक हंगामा चलता रहा।
क्षेत्र के विद्यालयों में दो दिन का अवकाश
गुलदार के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद प्रशासन ने क्षेत्र के तीन संकुलों ढांडरी (ग्रामीण क्षेत्र), बाड़ा और चरधार में 12 तक के सभी विद्यालयों में छह दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आठ दिसंबर तक अवकाश रहेगा।
