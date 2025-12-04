Almora: मवेशी चराने निकले ग्रामीण पर झपटा गुलदार, नाखून व दांत लगने से गंभीर घायल
अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में गुलदार ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नवीन चंद्र नामक यह व्यक्ति मवेशी चराने गया था तभी उस पर गुलदार ...और पढ़ें
संस, जागरण. रानीखेत/गरमपानी : ताड़ीखेत से लगे पटोड़ी गांव (बेतालघाट) में गुलदार ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। पंजे से प्रहार के दौरान नाखून लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रानीखेत रेंज से पहुंची टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। उधर ग्रामीण को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वन क्षेत्राधिकारी के अनुसार विभागीय स्तर पर मुआवजा दिलाने को रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
मामला रानीखेत रेंज के पटोड़ी गांव का है। यहां के नवीन चंद्र गुरुवार की सुबह गोशाला से मवेशी लेकर चराने निकला। घर से कुछ ही दूर पहले से घात लगाए बैठे गुलदार ग्रामीण पर झपट पड़ा। अंदेशा है कि गुलदार मवेशियों को शिकार बनाने की फिराक में रहा होगा।
आसपास मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया। अन्य ग्रामीण भी जुटे तो नवीन चंद्र की जान बच सकी। अलबत्ता, सिर, कंधे व बाह पर गुलदार के नाखून लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण घायल को सीएचसी बेतालघाट लेकर गए, जहां भर्ती कर लिया गया।
घटना का पता लगने पर वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा की अगुआई में रानीखेत व बिल्लेख अनुभाग (ताड़ीखेत ब्लाक) की टीम गांव पहुंची। क्षेत्राधिकारी के अनुसार घायल को उपचार के लिए विभागीय टीम हल्द्वानी ले जाएगी।
वहीं ग्रामीणों को जागरूक कर इस सीजन में अतिसतर्कता बरतने और अंधेरे में झुंड के साथ इधर उधर निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान कैलाश पंत व अन्य ग्रामीणों ने गांव में पिंजरा लगाने पर जोर दिया है। ताकि गुलदार को कैद कर मानव वन्यजीव टकराव को टाला जा सके।
