Almora: मवेशी चराने निकले ग्रामीण पर झपटा गुलदार, नाखून व दांत लगने से गंभीर घायल

संस, जागरण. रानीखेत/गरमपानी : ताड़ीखेत से लगे पटोड़ी गांव (बेतालघाट) में गुलदार ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। पंजे से प्रहार के दौरान नाखून लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रानीखेत रेंज से पहुंची टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। उधर ग्रामीण को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वन क्षेत्राधिकारी के अनुसार विभागीय स्तर पर मुआवजा दिलाने को रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मामला रानीखेत रेंज के पटोड़ी गांव का है। यहां के नवीन चंद्र गुरुवार की सुबह गोशाला से मवेशी लेकर चराने निकला। घर से कुछ ही दूर पहले से घात लगाए बैठे गुलदार ग्रामीण पर झपट पड़ा। अंदेशा है कि गुलदार मवेशियों को शिकार बनाने की फिराक में रहा होगा।

आसपास मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया। अन्य ग्रामीण भी जुटे तो नवीन चंद्र की जान बच सकी। अलबत्ता, सिर, कंधे व बाह पर गुलदार के नाखून लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण घायल को सीएचसी बेतालघाट लेकर गए, जहां भर्ती कर लिया गया।