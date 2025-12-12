Uttarakhand: मरीजों का चल रहा था इलाज, तभी अस्पताल में आ धमका गुलदार; स्टाफ व पेसेंट में मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, जागरण, देवप्रयाग : देवप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की दहशत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को गाय का पीछा करते हुए गुलदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी में घुस गया। इससे स्टाफ व मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। स्टाफ के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग निकला। इसके अलावा गुलदार मुनेठ गांव स्थित एक विद्यालय के निकट आकर बैठा दिखा, जिससे स्कूल के बच्चों व शिक्षकों में दशहत उत्पन्न हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक अन्य घटना में पालीसैण गांव में शाम को घर लौट रहे तहसील कर्मी की बाइक के सामने गुलदार के आ जाने से उसने सड़क से लगे घर में दौड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे गाय का पीछा करते हुए गुलदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी के परिसर में बने आंगन तक पहुंच गया। सीएचसी प्रभारी डा. अंजना गुप्ता के अनुसार उस समय यहां भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा था। स्टाफ के लगातार शोर मचाने पर गुलदार किसी तरह वहां से भागा।

डा. गुप्ता ने बताया कि वर्षाकाल में सीएचसी के पीछे ध्वस्त हुए पुश्ते के नहीं बनने से गुलदार की यहां पहुंच आसान हुई है। सीएचसी के भीतर गुलदार के आ घुसने की आशंका से अस्पताल के दरवाजों को शाम से ही बंद करने की नौबत बन गई है।