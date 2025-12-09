नहीं थम रहे गुलदार के हमले...उत्तराखंड में शौच के लिए गए शख्स की गुलदार ने ली जान, घर से 300 मीटर दूर मिला शव
उत्तराखंड के चंपावत में बारकोट विकासखंड की ग्राम पंचायत च्यूरानी के धरगड़ा तोक में मंगलवार तड़के 5:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकले ग्रामीण को गुलदार ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण चंपावत। गुलदार का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारकोट विकासखंड के ग्राम पंचायत च्यूरानी के धरगड़ा तोक में मंगलवार तड़के 5:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकले ग्रामीण को गुलदार ने मार दिया।
44 वर्षीय देव सिंह पुत्र कल्याण सिंह का शव घर से 300 मीटर दूरी पर मिला है। देर तक घर के भीतर नहीं आने पर बाहर निकली पत्नी ने पति की तलाश की। कुत्ते के घटनास्थल की तरफ जाने पर देव सिंह का खून से लथपथ शव मिला।
भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश बोहरा ने बताया कि देव सिंह ने आंगन किनारे शौचालय बनवाया है। रोज की तरह शौच के लिए बाहर आए थे। अंदेशा है कि घात लगाकर बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। किसी ने चीख तक नहीं सुनी। गुलदार उन्हें घसीटते हुए 300 मीटर दूर जंगल में ले गया।
काफी देर तक देव सिंह नहीं लौटे तो उनकी पत्नी उषा देवी वहां पहुंचीं। घर का कुत्ता भौंकता हुआ जंगल की ओर दौड़ा। आसपास के ग्रामीणों ने कुत्ते के पीछे-पीछे जंगल में तलाश शुरू की। तब तक देव सिंह की मौत हो चुकी थी। मृतक के दो बच्चे हैं।
