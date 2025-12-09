ऑनलाइन लिंक बेस्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम की हुई शुरुआत, अब घर बैठे जमा कर सकेंगे नगर पालिका का टैक्स

जागरण संवाददाता, रायबरेली। नगर पालिका परिषद में ऑनलाइन लिंक आधारित टैक्स कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत सोमवार को कर दी गई। नगर में कर भुगतान प्रक्रिया को सुलभ, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस सिस्टम के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे ही लिंक के माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। यह डिजिटल पहल बैंक ऑफ बड़ौदा की गवर्नमेंट डिजिटल साल्यूशंस टीम व लखनऊ जोन के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है।

इसके लागू होने से टैक्स जमा करने में लगने वाले समय की बचत होगी, साथ ही नकद लेनदेन में होने वाली दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र एक लिंक के माध्यम से टैक्स का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने कहा कि पालिका डिजिटल प्रशासन की दिशा में तेजी से काम कर रही है।