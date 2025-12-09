Lucknow Premier League: 26 दिसंबर से होंगे ट्रायल, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जारी; पहली बार होगा डे-नाइट ट्रायल
जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) की ओर से अगले साल होने वाली लखनऊ प्रीमियर लीग (एलपीएल) की तैयारी शुरू हो गई है। एलपीएल के लिए चयन ट्रायल की शुरुआत इसी माह 26 दिसंबर से होगी।
सीएएल के अनुसार, खिलाड़ियों को पहली बार डे-नाइट ट्रायल का मौका मिलेगा और इस दौरान सफेद गेंद का इस्तेमाल होगा। एलपीएल की तकनीकी समिति की बैठक में इस बात पर मुहर लगी।
बैठक की अध्यक्षता टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश टीम के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र पां ने की, जो इस प्रतिष्ठित लीग के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। एलपीएल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फार्म की शुरुआत कर दी गई है।
पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। इसके लिए 14 से 30 वर्ष की आयु के खिलाड़ी पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके 30 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी भी पंजीकरण के पात्र होंगे।
एलपीएल का पहला संस्करण फरवरी या मार्च में आयोजित होने की संभावना है, जिसमें छह टीमें हिस्सा लेंगी। ये टीमें लखनऊ चैलेंजर्स, लखनऊ पैंथर्स, लखनऊ एसेस, लखनऊ लायंस, लखनऊ नवाब्स और लखनऊ स्ट्राइकर्स होंगी।
बैठक में सीएएल के सचिव केएम खान, पूर्व रणजी खिलाड़ी आरिश आलम, अभिनव दीक्षित, एसपी सिंह, विकास पांडेय, नईम चिश्ती और शुभांश कुमार मौजूद रहे।
