    लखनऊ में 80 फीसदी नाइट क्लब मानक के विपरीत...70 से ज्यादा क्लबों को नोटिस, कुछ पर ताला लगाने की तैयारी

    By Ayushman Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    लखनऊ में 80 फीसदी नाइट क्लब मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन ने 70 से अधिक क्लबों को नोटिस जारी किया है, और कुछ को बंद करने की तैयारी है। गोवा के ...और पढ़ें

    विभूतिखंड थाने के पास मानक के विपरीत चल रहा क्लब । 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में 80 प्रतिशत नाइट क्लब मानक के विपरीत चल रहे हैं। कहीं पर स्मोकिंग रूम नहीं है, तो कहीं पर फायर एग्जिट तक नहीं है। कुछ जगहों पर तो बेसमेंट में क्लब खोल दिए गए हैं।

    अगर कोई घटना हो जाए, तो गोवा जैसी हालत यहां भी हो सकती है। ऐसे में निरीक्षण के दौरान 70 से ज्यादा नाइट क्लबों को नोटिस जारी कर मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।

    दमकल विभाग ने सोमवार को भी कई क्लबों का निरीक्षण किया, जिसमें पलासियो माल में चल रहे क्लब में अतिक्रमण पाया गया, अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं थीं। वहीं, पास में मरक्यूट होटल में स्मोक सेंसर तक काम नहीं कर रहे थे।

    यही नहीं, एलडीए ऑफिस के बगल में चल रहे मालीक्यूल के किचन में आग से बचाव के उपकरण नहीं थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अंकुश मित्तल ने बताया कि लगातार टीम चेकिंग कर रही है। सभी क्लबों को चिह्नित किया जा रहा है।

    करीब 70 से ज्यादा क्लबों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी होने के एक महीने के अंदर मानक पूरे करने होंगे। न करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों के हिसाब से 30 मीटर से ऊपर वाले तल में नाइट क्लब नहीं चल सकते हैं।

    ऐसे में 30 मीटर से ऊपर चलने वाले क्लबों को बंद करने को कहा गया है। ऐसे क्लबों को दमकल विभाग की तरफ से कोई एनओसी नहीं दी गई है। साथ ही क्लब मालिकों को सख्ती के साथ बंद करने के लिए कहा गया है।

    वहीं, शहर में जो क्लब ऊंचाई पर चल रहे हैं, उन्हें एलडीए की तरफ से अनुमति मिली है, तो उनके खिलाफ वे लोग कार्रवाई नहीं करते हैं।

    समिट बिल्डिंग, ओमेक्स हाइट समेत अन्य इमारतों में नाइट क्लब चलते हैं। समिट बिल्डिंग के हर तल पर नाइट क्लब चल रहे हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना-जाना है।

    क्लब के अंदर पहुंचने के बाद अगर कोई घटना हो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियम के हिसाब से क्लब में स्मोकिंग जोन अलग से होना चाहिए, लेकिन किसी भी क्लब में नहीं है।

    समिट बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल पर बने क्लब 30 मीटर नियम के बाहर हैं, अब यह कब बंद होंगे यह देखना होगा। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि चेकिंग के डर से कुछ क्लब खुले ही नहीं हैं। समिट बिल्डिंग के पास में स्थित क्लब मोमेंट के नीचे एक क्लब बेसमेंट में चल रहा है।

    यहां अगर कोई घटना हो जाए, तो बाहर भागना मुश्किल है। साइबर टावर में स्थित किसी क्लब में घटना हो जाए तो दमकल की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती।

