    किसानों के लिए खुशखबरी! अब हर ब्लॉक में खुलेंगे पशु औषधि केंद्र, सस्ते दामों पर मिलेंगी दवाइयां

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    किसानों के लिए खुशखबरी है! बिजनौर में हर ब्लॉक में अब पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर पशुओं के लिए दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर अब हर ब्लॉक में एक-एक पशु औषधी केंद्र भी खोला जाएगा। पशु औषधी केंद्र में किसानों को सस्ती दर पर पशुओं के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा।

    खेतीबाड़ी जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खेती के साथ किसान पशुपालन भी करते हैं। दुग्ध उत्पादन से भी किसान जुड़े हैं। किसान उन्नत प्रजाति के पशु पाल रहे हैं और आमदनी बढ़ा रहे हैं।

    पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण आदि समय-समय पर किया जाता है। पशुओं का बीमार होना भी सामान्य बात है। अब पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए पशु औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे।

    हर ब्लॉक में एकृ-एक पशु औषधी केंद्र खुलेगा। ये प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र की तर्ज पर कार्य करेंगे। यहां पर किसानों को पशुओं की दवाइयां सस्ती दर पर मिलेंगी।

    मिलेंगी जेनेरिक दवाइयां

    पशु औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाई दी जाएंगी। यानि इनका साल्ट किसी बड़ी कंपनी की दवाई जैसा ही होगा लेकिन कीमत आधी या इससे भी कम होगी। पशु औषधी केंद्र खोलने के लिए https://pashuaushadhi.dahd.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।


    हर ब्लॉक में पशु औषधि केंद्र खोलने के संबंध में शासनादेश प्राप्त हुआ है। पशु औषधी केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पशु औषधी केंद्र पर पशुओं के लिए सस्ती दवाइयां मिलेंगी।

                                                               डॉ. लोकेश अग्रवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी