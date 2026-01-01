Language
    पौड़ी में घर में घुसकर युवक का अंगूठा काटा, पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले को किया गिरफ्तार

    By Manohar Bisht Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:32 PM (IST)

    पौड़ी जनपद के बनगड़स्यूं में एक युवक का घर में घुसकर अंगूठा काटने और जानलेवा हमला करने के आरोपी आकाश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 दिसंबर ...और पढ़ें

    Hero Image

    पौड़ी में गिरफ्तार जानलेवा हमला करने के आरोपित। पुलिस

    जागरण संवाददाता, पौड़ी: तहसील पौड़ी के बनगड़स्यूं में घर में घुसकर गाली-गलौज व झगड़ा कर युवक का अंगूठा काटने व जानलेवा हमला करने के आरोपित को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

    एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि बीती 30 दिसंबर को राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू के बालमणा गांव निवासी जगमोहन ने कोतवाली पौड़ी पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि बीते 29 दिसंबर की रात्रि को आकाश कुमार जबरन उनके घर के आंगन में घुस आया था।

    वह मेरे और मेरे पिता के साथ झगड़ने लगा। विवाद के दौरान आरोपित ने धारदार हथियार से मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे उनके दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया।

    बताया कि घटना राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू की होने के चलते प्रारंभिक रूप से कोतवाली पौड़ी में जीरो एफआइआर दर्ज की गई, जिसे बाद में राजस्व पुलिस चौकी में पंजीकृत कर नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया गया।

    बताया कि मामले में टीम का गठन किया गया। टीम ने विवेचना के बाद आरोपित आकाश कुमार को ग्राम बालमणा से गिरफ्तार किया। एसएसपी पंवार ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार पाठल भी बरामद कर लिया गया है।

