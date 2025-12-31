संवाद सूत्र, दुधारा। एक विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव का है।



दुधारा थाने में दी गयी तहरीर में मोहम्मद हारुन पुत्र मोहम्मद रफीक ने उल्लेख किया है कि उसने अपनी पुत्री हसीना खातून की शादी एक वर्ष पूर्व इमरान अहमद के साथ किया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी पुत्री को उसके पति इमरान अहमद तथा अन्य लोग प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग करते थे। पचास हजार नगदी लाने की बात कहने लगे।