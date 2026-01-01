देवरिया में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रास्ते में वाहन खड़ा करने के विवाद में दो पक्षों के बीच मंगलवार की शाम विवाद हो गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया, जिसमें एक पक्ष से मारने पीटने की बात कहते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ते हुए मारपीट करते दिख रहे हैं। घटना में दोनों पक्षों के छह लाेगों को मामूली चोटें आई।

सभी घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया। बुधवार को मामले में दोनों पक्षों के सात लोगों का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर के अभयपुर टोला में मंगलवार की शाम रास्ते में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया।

गांव के एक पक्ष के कमलेश यादव, शिवम यादव और दूसरे पक्ष के रामनगीना राजभर और गांधी राजभर के बीच वाहन रखने को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के छह लोगों को चोटें आई। फतेहपुर गांव में दो वर्ष पूर्व नरसंहार की घटना होने के कारण पुलिस इस गांव को संवेदनशील गांव मान कर चलती है।