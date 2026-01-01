देवरिया में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल
रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें मारपीट हुई और छह लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रास्ते में वाहन खड़ा करने के विवाद में दो पक्षों के बीच मंगलवार की शाम विवाद हो गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया, जिसमें एक पक्ष से मारने पीटने की बात कहते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ते हुए मारपीट करते दिख रहे हैं। घटना में दोनों पक्षों के छह लाेगों को मामूली चोटें आई।
सभी घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया। बुधवार को मामले में दोनों पक्षों के सात लोगों का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर के अभयपुर टोला में मंगलवार की शाम रास्ते में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया।
गांव के एक पक्ष के कमलेश यादव, शिवम यादव और दूसरे पक्ष के रामनगीना राजभर और गांधी राजभर के बीच वाहन रखने को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के छह लोगों को चोटें आई। फतेहपुर गांव में दो वर्ष पूर्व नरसंहार की घटना होने के कारण पुलिस इस गांव को संवेदनशील गांव मान कर चलती है।
ऐसे में मारपीट की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के पसीने छूटने लगे। मौके पर डायल 112 नंबर और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के सात लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले लाई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कमलेश यादव, रामप्रसाद, गोपाल, रानगीना राजभर, गांधी राजभर समेत सात लोगों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है।
प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने कहा कि रास्ते में वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। गांव में स्थिति सामान्य है। दोनों पक्षों से सात लोगों का शांति भंग में चालान किया गया है।
