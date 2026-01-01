देवरिया में खसरा खतौनी दुरुस्त कर राजस्व का मॉडल गांव बनेगा मोगलपुरा, काम में जुटे लेखपाल व कानूनगो

संवाद सूत्र, तरकुलवा। खसरा ,खतौनी दुरुस्त कर मोगलपुर राजस्व विभाग का माडल गांव बनेगा। इसके लिए सदर उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा व तहसीलदार के के मिश्रा ने गांव पहुंचकर लोगों की परेशानियों से रूबरू हुए। एसडीम श्रुति शर्मा की पहल पर विकास खंड तरकुलवा की ग्राम पंचायत मोगलपुरा को राजस्व का माडल बन गांव बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस गांव में खसरा, खतौनी, घरौली, अभिलेखों में नाम त्रुटि, हिस्सा, बंटवारा, आदि समस्या को लेकर काफी दिक्कत थी ।आए दिन लोग ब्लाक से लेकर तहसील एवं समाधान दिवस में पहुंच रहे थे।

उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की समस्या को धरातल पर ही पहुंचकर निस्तारण करने का निर्णय लिया । राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करके माडल गांव बनाने के लिए ठान लिया है। जिसके क्रम में गांव पहुंचकर एसडीएम सदर, तहसीलदार ने ग्रामीणों की परेशानियों को जानने की कोशिश की।