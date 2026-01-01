Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देवरिया में खसरा खतौनी दुरुस्त कर राजस्व का मॉडल गांव बनेगा मोगलपुरा, काम में जुटे लेखपाल व कानूनगो

    By Manoj Tiwari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:29 PM (IST)

    देवरिया के तरकुलवा ब्लॉक स्थित मोगलपुरा गांव को राजस्व का मॉडल गांव बनाया जाएगा। सदर उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा और तहसीलदार के.के. मिश्रा ने गांव का द ...और पढ़ें

    Hero Image

    सदर एसडीएम व तहसीलदार ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से जानी परेशानी। जागरण

    संवाद सूत्र, तरकुलवा। खसरा ,खतौनी दुरुस्त कर मोगलपुर राजस्व विभाग का माडल गांव बनेगा। इसके लिए सदर उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा व तहसीलदार के के मिश्रा ने गांव पहुंचकर लोगों की परेशानियों से रूबरू हुए।

    एसडीम श्रुति शर्मा की पहल पर विकास खंड तरकुलवा की ग्राम पंचायत मोगलपुरा को राजस्व का माडल बन गांव बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस गांव में खसरा, खतौनी, घरौली, अभिलेखों में नाम त्रुटि, हिस्सा, बंटवारा, आदि समस्या को लेकर काफी दिक्कत थी ।आए दिन लोग ब्लाक से लेकर तहसील एवं समाधान दिवस में पहुंच रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की समस्या को धरातल पर ही पहुंचकर निस्तारण करने का निर्णय लिया । राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करके माडल गांव बनाने के लिए ठान लिया है। जिसके क्रम में गांव पहुंचकर एसडीएम सदर, तहसीलदार ने ग्रामीणों की परेशानियों को जानने की कोशिश की।

    इसके बाद क्षेत्र के हल्का लेखपाल और कानूनगो को लगाकर गांव में राजस्व से संबंधित अभिलेखों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। जिसके क्रम में गांव में ही संबंधित कर्मचारी पहुंच करके खसरा ,खतौनी सहित अन्य अभिलेखों में गलतियों को सही करने में लग गए हैं। जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी है। अब उन्हें गांव से शहर और अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- देवरिया में आवारा कुत्ता पकड़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेंगे नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशक ने दिया आदेश

    ग्राम प्रधान इमरान सिद्दीकी ने बताया कि सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है हमारे यहां अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादे हैं। सरकार की इस पल से सभी को लाभ मिलेगा।

    इस गांव में खसरा, खतौनी, घरौनी, हिस्सा बंटवारा ,नाम त्रुटि की समस्या ज्यादे थी। जिसके लिए संबंधित कर्मचारियों को लगाकर अभिलेखों में कमी को दूर किया जा रहा है। इसे राजस्व विभाग की तरफ से माडल गांव बनाने की कोशिश की जा रही है ।

    -

    -श्रुति शर्मा, एडीएम सदर, देवरिया।