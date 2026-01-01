देवरिया में आवारा कुत्ता पकड़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेंगे नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशक ने दिया आदेश

संवाद सूत्र मदनपुर। आवारा कुत्तों की गणना के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान परिसरों में उनसे बचाव के लिए उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज ने नोडल बनाने का आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायलय के दिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को इसे कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। निदेशक का आदेश शिक्षाविदों में चर्चा का विषय बना है, जबकि शिक्षक संगठन इसको लेकर आक्रोशित हैं।

