    जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने वाले ग्राम सचिव की जांच को पहुंची टीम, ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायतें

    By Nikhilesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    देवरिया के सलेमपुर में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए ग्राम सचिव पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ग्रामीणों की शिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीडीओ समेत चार अधिकारियों ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए एक ग्राम सचिव के रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया था। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच के लिए मंगलवार दोपहर बीडीओ समेत चार सदस्यीय टीम कस्बा सलेमपुर पहुंची। अधिकारियों के अचानक गांव पहुंचने से हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव के विरुद्ध अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

    शिकायतकर्ता कस्बा सलेमपुर के रहने वाले सदीक अली पुत्र स्वर्गीय जैनुल आबेदीन ने 27 दिसंबर को शपथ पत्र के साथ बीडीओ से शिकायत की थी कि ग्राम सचिव द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तथा परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए रुपये की मांग की जा रही है। कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी रतन कुमार से मुलाकात की थी और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को भी एक शिकायती पत्र सौंपा था। इसके बाद डीएम ने मामले की जांच के लिए निर्देश दिए थे।

    मंगलवार को बीडीओ रमेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में एडीओ पंचायत धीरेन्द्र सागर, एडीओ आइएसबी विजय प्रताप गुप्ता और एडीओ समाज कल्याण राकेश यादव की संयुक्त टीम ग्राम पंचायत भवन पहुंची। टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के एवज में रिश्वत मांगे जाने के आरोपों की जांच की तथा संबंधित ग्रामीणों के बयान दर्ज किए।

    ग्राम सचिव द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे मांगे जाने की शिकायत मिली थी। उसी की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गांव भेजी गई थी। शिकायतकर्ता समेत ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    -

    -रमेश दत्त मिश्र ,बीडीओ सलेमपुर।