जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने वाले ग्राम सचिव की जांच को पहुंची टीम, ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायतें

जागरण संवाददाता, देवरिया। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए एक ग्राम सचिव के रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया था। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच के लिए मंगलवार दोपहर बीडीओ समेत चार सदस्यीय टीम कस्बा सलेमपुर पहुंची। अधिकारियों के अचानक गांव पहुंचने से हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव के विरुद्ध अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

