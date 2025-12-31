Deoria News: चौथे दिन भी नहीं पहुंचा श्रवण का शव, रो-रो कर स्वजन का बुरा हाल

संवाद सूत्र खुखुंदू। एक पखवारे पूर्व दुबई गए युवक का शनिवार को कमरे में युवक का मृत अवस्था में मिला। घटना के चार दिन बाद स्वजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं। मरहवा गांव के रहने वाले श्रवन कुमार 28 वर्ष पुत्र राजेंद्र प्रसाद एक पखवारे पूर्व दुबई गया। वहां एक कंपनी में बतौर मजदूर काम करने लगा। 23 दिसंबर को उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई ,स्वजन से जब बात हुई तो वह खांसी होने की बात बताई, वहां उपचार कराया गया।

