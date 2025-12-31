Deoria News: चौथे दिन भी नहीं पहुंचा श्रवण का शव, रो-रो कर स्वजन का बुरा हाल
संवाद सूत्र खुखुंदू। एक पखवारे पूर्व दुबई गए युवक का शनिवार को कमरे में युवक का मृत अवस्था में मिला। घटना के चार दिन बाद स्वजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं।
मरहवा गांव के रहने वाले श्रवन कुमार 28 वर्ष पुत्र राजेंद्र प्रसाद एक पखवारे पूर्व दुबई गया। वहां एक कंपनी में बतौर मजदूर काम करने लगा। 23 दिसंबर को उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई ,स्वजन से जब बात हुई तो वह खांसी होने की बात बताई, वहां उपचार कराया गया।
इसी बीच शनिवार की दोपहर पिता राजेंद्र प्रसाद फोन करने लगे और बेटे का फोन रिसीव नहीं हुआ तो एजेंट से बातचीत की और पता लगाने को कहा। दोपहर को कमरे में मृत होने की बात बताई। यह बात सुनते स्वजन बदहवास की स्थिति हो गई।
इसके बाद वहां रहने वाले एक रिश्तेदार को फोन कर वहां जाने की बात कही। रिश्तेदार ने कमरे में मृत होने की बात बताई। फिर इसकी सूचना वहां के कंपनी में दी।
घटना की सूचना मिलते ही पिता राजेंद्र प्रसाद, मां सोनिया देवी, बहन मीना देवी, कुसुम देवी, प्रेमलता, हेमलता, राजकुमारी भाई चंद्रप्रकाश का रो रो कर बुरा हाल है। चार दिन बाद भी स्वजन शव आने का इंतजार कर रहे।
