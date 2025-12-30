शादी से मुकरने पर युवती ने प्रेमी के दरवाजे पर दिया धरना, दबाव बनाने पर करने लगे दहेज की मांग
रुद्रपुर में शादी से मुकरने पर एक युवती ने प्रेमी के घर के बाहर धरना दिया। युवक ने पहले शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और मंदिर में शादी भी की, लेकिन ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शादी से मुकर जाने के बाद एक युवती ने प्रेमी के घर के बाहर धरना दिया। अपने दरवाजे पर युवती के हंगामा करने के बाद प्रेमी और उसके स्वजन सकते में आ गए। हालांकि, रिश्तेदारों व आसपास के लोगों के समझाने के बाद युवती वहां से चली गई। युवती के स्वजन की तहरीर पर गौरी बाजार थाने में आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती और रुद्रपुर कोतवाली के एक गांव के युवक के स्वजन आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के स्वजन बेंगलुरू में रहते थे। इसी दौरान युवक और युवती के बीच नजदीकी हो गई।
एक वर्ष से दोनों के बीच बातचीत होती रही। युवती ने उसने शादी का झांसा देकर संबंध भी बनाया। दबाव बनाने पर युवक ने विश्वास बनाने के लिए युवती से पास के एक मंदिर में शादी कर ली।
आरोप है कि इस दौरान युवक के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो युवक को घर पर पढ़ाई करने के लिए बुला दिया। इसी दौरान युवती के स्वजन ने युवक के स्वजन पर शादी का दबाव बनाया तो युवक के घरवालों ने अतिरिक्त दहेज की रकम की मांग की।
जब युवती ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से की। पुलिस ने आरोपित युवक संगम निषाद और उसके स्वजन के विरुद्ध गौरीबाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।