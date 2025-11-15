घास काट रही महिला पर गुलदार ने किया हमला, जबड़े में दबाकर ले जा रहा था झाड़ियों में, तभी महिलाओं ने मचाया शोर

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: गुलदार के आतंक से जूझ रहे पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा में शनिवार शाम गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़ झाड़ियां की ओर भाग गया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 3:30 बजे की है। जिले के पोखड़ा विकासखंड के ग्राम घड़ियाल निवासी प्रभा देवी (42) गांव की अन्य महिलाओं के साथ गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने गई थी। घास काटने के दौरान ही अचानक उस पर गुलदार ने हमला कर दिया।