घास काट रही महिला पर गुलदार ने किया हमला, जबड़े में दबाकर ले जा रहा था झाड़ियों में, तभी महिलाओं ने मचाया शोर
पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लाक में घड़ियाल गांव से कुछ दूर घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार महिला को जबड़े में दबाकर झाड़ियों में ले जा रहा था, लेकिन अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर उसे छोड़ दिया। शनिवार को हुई घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, कोटद्वार: गुलदार के आतंक से जूझ रहे पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा में शनिवार शाम गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़ झाड़ियां की ओर भाग गया।
जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 3:30 बजे की है। जिले के पोखड़ा विकासखंड के ग्राम घड़ियाल निवासी प्रभा देवी (42) गांव की अन्य महिलाओं के साथ गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने गई थी। घास काटने के दौरान ही अचानक उस पर गुलदार ने हमला कर दिया।
गुलदार प्रभा देवी को जबड़े में दबाकर झाड़ियां की ओर खींचने लगा। इसी दौरान आसपास मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाते हुए गुलदार की ओर पत्थर फेंकने शुरू किए। जिस पर गुलदार महिला को छोड़ झाड़ियां की ओर भाग गया।
गुलदार के हमले में प्रभा देवी गंभीर घायल हो गई। उसके सिर पर गहरी चोट आई हैं। ग्रामीण व स्वजन उसे पोखड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में ले गए।
