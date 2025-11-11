पौड़ी के इस गांव में कुत्ते के साथ कमरे में 13 घंटे बंद रहा गुलदार, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में डाला

संवाद सूत्र, जागरण, नैनीडांडा: विकासखंड नैनीडांडा पौड़ी के अंतर्गत ग्राम तिमलदरू (संगलिया) में शिकार की तलाश में आया गुलदार पालतू कुत्ते का पीछा करते हुए एक कमरे में घुस गया। दहाड़ सुनकर मकान मालिक बाहर आए और सहास का परिचय देते हुए गुलदार को कुत्ते के साथ कमरे में ही बंद कर दिया।

हल्द्वानी से पहुंची ट्रेंकुलाइजर टीम सूचना के बाद वन विभाग की स्थानीय टीम रात को ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन हल्द्वानी (नैनीताल) से ट्रेंकुलाइजर टीम दोपहर करीब दो बजे के आसपास गांव पहुंची। इसके बाद टीम ने गुलदार को बेहोश कर कमरे से बाहर निकाला व पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गई। वहीं, 13 घंटे गुलदार के साथ बिताने वाला कुत्ता भी सुरक्षित मिला।

कुत्ते का पीछा करते आया गुलदार बीते सोमवार को रात करीब एक बजे गुलदार ग्रामीण मंगल सिंह के पालतू कुत्ते का पीछा करते हुए सीढ़ी के नीचे बने उस कमरे में घुस गया, जो कुत्ते के लिए बना हुआ था। गुलदार की गुर्राहट सुन 65 वर्षीय मंगल सिंह बाहर आए और साहस दिखा कर गुलदार को कुत्ते के साथ कमरे में बंद कर दिया।

वन विभाग की टीम रात में पहुंची वन विभाग और पुलिस-प्रशासन को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना के बाद विभाग की स्थानीय टीम तो रात में मौके पर पहुंच गई। हल्द्वानी से ट्रेंकुलाइजर टीम मंगलवार दोपहर करीब दो बजे के आसपास तिमलदरू गांव पहुंची।