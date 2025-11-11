Language
    पौड़ी के इस गांव में कुत्ते के साथ कमरे में 13 घंटे बंद रहा गुलदार, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में डाला

    By Ajay Khantwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    पौड़ी जिले के नैनीडांडा में एक गुलदार कुत्ते का पीछा करते हुए घर में घुस गया। मकान मालिक ने बहादुरी दिखाते हुए गुलदार और कुत्ते को कमरे में ही बंद कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और गुलदार को बेहोश करके पिंजरे में बंद कर रेस्क्यू सेंटर ले गई। वहीं, कुत्ता कमरे भी सुरक्षित मिला।

    विकासखंड नैनीडांडा पौड़ी के अंतर्गत ग्राम तिमलदरू (संगलिया) में गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में किया कैद।

    संवाद सूत्र, जागरण, नैनीडांडा: विकासखंड नैनीडांडा पौड़ी के अंतर्गत ग्राम तिमलदरू (संगलिया) में शिकार की तलाश में आया गुलदार पालतू कुत्ते का पीछा करते हुए एक कमरे में घुस गया। दहाड़ सुनकर मकान मालिक बाहर आए और सहास का परिचय देते हुए गुलदार को कुत्ते के साथ कमरे में ही बंद कर दिया।

    हल्द्वानी से पहुंची ट्रेंकुलाइजर टीम

    सूचना के बाद वन विभाग की स्थानीय टीम रात को ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन हल्द्वानी (नैनीताल) से ट्रेंकुलाइजर टीम दोपहर करीब दो बजे के आसपास गांव पहुंची। इसके बाद टीम ने गुलदार को बेहोश कर कमरे से बाहर निकाला व पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गई। वहीं, 13 घंटे गुलदार के साथ बिताने वाला कुत्ता भी सुरक्षित मिला।

    कुत्ते का पीछा करते आया गुलदार

    बीते सोमवार को रात करीब एक बजे गुलदार ग्रामीण मंगल सिंह के पालतू कुत्ते का पीछा करते हुए सीढ़ी के नीचे बने उस कमरे में घुस गया, जो कुत्ते के लिए बना हुआ था। गुलदार की गुर्राहट सुन 65 वर्षीय मंगल सिंह बाहर आए और साहस दिखा कर गुलदार को कुत्ते के साथ कमरे में बंद कर दिया।

    वन विभाग की टीम रात में पहुंची

    वन विभाग और पुलिस-प्रशासन को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना के बाद विभाग की स्थानीय टीम तो रात में मौके पर पहुंच गई। हल्द्वानी से ट्रेंकुलाइजर टीम मंगलवार दोपहर करीब दो बजे के आसपास तिमलदरू गांव पहुंची।

    कमरे में सुरक्षित मिला कुत्ता

    वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोश कर बाहर निकाला व पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गई। कुत्ता भी कमरे में सुरक्षित मिला। गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी सुभाष चंद्र घिल्डियाल ने बताया कि गुलदार सुरक्षित है व उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। बंद गुलदार को वन विभाग की टीम ने 13 घंटे के बाद किया रेस्क्यू।

