पौड़ी जिले के बगड़ीगाड गांव में घास काट रही एक महिला को गुलदार ने मारा, कुछ दूर मिला उसका शव
पौड़ी जिले के बगड़ीगाड गांव में एक दुखद घटना हुई। रानी देवी नामक 65 वर्षीय महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जब वह गांव के पास चारा काट रही थी। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है।
जागरण संवाददाता, कोटद्वार: पोखड़ा विकासखंड के ग्राम बगड़ीगाड में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर करीब दो बजे की है। ग्राम बगड़ीगाड निवासी रानी देवी (65) पत्नी रमेश कुमार गांव के समीप ही चारा पत्ती काट रही थी। इसी दौरान उस पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि रानी देवी अपनी बहू सपना को दिन का खाना बनाने के लिए बोलकर घास काटने के लिए गई थी। काफी देर तक जब रानी देवी घर नहीं लौटी तो बहू सपना ने अपने बेटे कार्तिक को दादी को बुलाने के लिए भेजा। बताया कि जैसे ही कार्तिक वहां गया तो उस पर भी गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में वह घायल हो गया।
