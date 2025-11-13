पौड़ी जिले के बगड़ीगाड गांव में घास काट रही एक महिला को गुलदार ने मारा, कुछ दूर मिला उसका शव

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: पोखड़ा विकासखंड के ग्राम बगड़ीगाड में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर करीब दो बजे की है। ग्राम बगड़ीगाड निवासी रानी देवी (65) पत्नी रमेश कुमार गांव के समीप ही चारा पत्ती काट रही थी। इसी दौरान उस पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है।