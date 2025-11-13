मुर्गी की दावत उड़ाने के लालच में वन विभाग के जाल में फंस गया गुलदार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया। गुलदार मुर्गी को खाने के लालच में पिंजरे में आया था। वन विभाग द्वारा गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। उम्मीद है कि बाद में इसे बाहर भेज दिया जाएगा। ग्रामीणों को खेतों में अभी भी सतर्क होकर काम करने को कहा गया है।

नजीबाबाद के गांव महसनपुर में कई दिन से गुलदार दिखाई दे रहा था। गुलदार कई बार गांवों के पास तक आ गया था। ग्रामीणों के कहने पर वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए खेतों में पिंजरा लगाया था। पिंजरे को गन्ने की पत्ती, पराली आदि से ढक दिया था। गुलदार को ललचाने के लिए पिंजरे के दूसरे हिस्से में मुर्गी बंद की गई थी। गुरुवार सुबह किसान खेतों में काम करने गए तो देखा कि गुलदार पिंजरे में फंसा हुआ था।