    Pauri News: सतपुली के निकट कुल्हाड़ बैंड पर डंपर खाई में गिरा, सहारनपुर के चालक की हुई मौत; दो लोग घायल

    By AJAY KHANTWALEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    पौड़ी जिले के सतपुली के पास कुल्हाड़ बैंड पर एक डंपर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में डंपर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण सतपुली : नजीबाबाद-बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग सतपुली गुमखाल के बीच मंगलवार शाम चार बजे कुल्हाड बैंड के पास सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहे शिवालिक कंपनी का डंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमे  सवार दो लोग घायल हो गए।

    एएसआइ सोहनलाल टम्टा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू किया गया।

    बताया कि हादसे में चालक बाबी (48) पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम अध्याना नकुड सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) की मौके पर मौत हो गई।

    वहीं घायलों को खाई से बाहर निकाल कर उपचार के लिए सतपुली हंस फाउंडेशन हास्पिटल भिजवाया गया।

    बताया कि घायलों की पहचान शिव कुमार पुत्र संजीव कुमार और सूरज पुत्र जादवीर निवासी यमुनानगर हरियाणा के रूप में हुई है।

