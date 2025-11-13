Language
    देहरादून में एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले स्कूटी को मारी टक्कर, फिर युवती को कुछ दूर तक ले गया घसीटते हुए

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:56 PM (IST)

    देहरादून में एक तेज़ रफ़्तार डंपर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर उसे कुछ दूर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है और वे सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दिलाराम चौक पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी और इसके बाद काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। घायल युवती को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने जौलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया।

    पुलिस को दी तहरीर में अनिल कुमार निवासी पलटन बाजार जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ने बताया कि उनकी पुत्री तान्या खंडेलवाल उम्र 25 वर्ष अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए मसूरी गई थी। देहरादून वापसी के समय 09 नवंबर की रात को दिलाराम चौक के पास राजपुर रोड पर पीछे से आ रहे एक डंपर चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि हादसे में उनकी बेटी नीचे गिरी तो डंपर उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। घटना में उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुत्री को प्राथमिक उपचार के लिए दून चिकित्सालय ले जाया गया। चोटें गंभीर होने पर गंभीर अवस्था में उसे जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अभी भी उपचाराधीन है।

    हरिद्वार में दो बाइक की भिड़ंत में युवक घायल

    हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दो बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डाक्टरों ने युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपित बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

