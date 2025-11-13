Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, इनोवा की टक्कर से बाइक सवार दो की मौत; चार घायल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:37 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में इनोवा कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहम्मदपुर गांव के पास गुरुवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई।

    संवाद सहयोगी, फरुखनगर। गुरुग्राम के फरुखनगर थाना क्षेत्र के वजीरपुर रोड पर मोहम्मदपुर गांव के पास गुरुवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल पर पांच लोग सवार थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में बाइक सवार एक महिला और युवक की मौत हो गई। जबकि कार व बाइक सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 35 वर्षीय देवी और 22 वर्षीय राजकुमार के रूप में की गई। यह देवर-भाभी थे। इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा का रहने वाला है। फिलहाल यह लोग फरुखनगर के मोहम्मदपुर गांव में किराए के मकान में रह रहे थे।

    ये सभी गुरुवार शाम फरुखनगर किसी जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में प्रिंस होटल के सामने यह हादसा हो गया। बाइक पर एक छह वर्षीय बच्ची, दो पुरुष और दो महिलाएं थीं। बताया जाता है कि राजकुमार की दो महीने बाद शादी होने वाली थी।

    बच्ची के दोनों पैर टूटे, अन्य की हालत भी नाजुक

    हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर आ गए। राहगीरों ने मिलकर सभी को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया। छह वर्षीय बच्ची को लार्ड कृष्णा अस्पताल में दाखिला कराया। हादसे में बच्ची के दोनों पैर और एक हाथ टूट गया है। जबकि दो अन्य घायलों को एसजीटी अस्पताल में भर्ती करवाया है जिनकी हालात काफी नाजुक बनी हुई हैं।

    जानकारी के अनुसार इनोवा गाड़ी मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला हिमांशु चला रहा था। वह भी घायल है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है।