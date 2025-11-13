Dehradun News: पेट्रोल पंप के पास चलती कार बनी आग का गोला, सड़क पर मची अफरा-तफरी; घटना का वीडियो आया सामने

जागरण संवाददाता, देहरादून: निरंजनपुर सब्जी मंडी की तरफ से आइएसबीटी की तरफ जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। समय रहते कार चालक बाहर कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर कबाड़ हो गई।

घटना गुरुवार रात करीब नौ बजे की है। चालक रजत निवासी देवबंद सहारनपुर ने बताया कि वह स्विफ्ट डिजायर को टैक्सी के रूप में चलाता है। गुरुवार शाम को वह महाराणा प्रताप स्टेडियम में बुकिंग छोड़ने के बाद आइएसबीटी की तरफ जा रहा था।

निरंजनपुर सब्जी मंडी से थोड़ा आगे आईटीआई के आगे कार में अचानक आग लग गई। समय रहे वह कार स्व बाहर कूद गया। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार पूरी जल चुकी थी। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण तारों में शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।