कानपुर- प्रयागराज हाईवे पर कारें लादकर गुरुग्राम जा रहे कंटेनर में लगी आग, कंटेनर सहित चार कारें जलीं, हाईवे जाम

संवाद सूूत्र, जागरण. औंग। कानपुर- प्रयागराज हाईवे से इलेक्ट्रिक कारें लादकर गुरुग्राम जा रहे कंटेनर में आग लग गई। आग से कंटेनर के अंदर लदी चार कारें धू-धू करके जल गईं। कंटेनर मेंं आग लगने की सूचना पर फतेहपुर व बिंदकी दमकल टीम संग पुलिस पहुंची और तुरंत दोनों लेन का यातायात रोक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैक्ट्री से पानी की पाइप लाइन बिछाकर आग बुझाई। हालांकि तब तक कंटेनर के अंदर रखी कारें जल जाने से लाखों का नुकसान हो गया। आग की वजह पुलिस शार्ट सर्किट मान रही है। हादसे से आधे घंटे तक हाईवे पर यातायात रुका रहा।



कोलकाता से शुक्रवार को सुप्रीम आटो कैरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कंटेनर में दो इलेक्ट्रिक व दो पेट्रोल डैमेज कार लेकर पंजाब के अमृतसर शहर के रमदास थाने हेलर गांव में रहने वाले चालक रंजीत सिंह गुरुग्राम के लिए निकले। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर सोमवार को करीब साढ़े तीन बजे कल्यानपुर थाने में जीत होटल में खाना खाने के लिए रुके।

इसके बाद यहां से निकलने पर करीब साढ़े चार बजे जैसे ही कंटेनर पैनम फैक्ट्री के पास पहुंचा केबिन चालक को जलने की गंध महसूस हुई। चालक ने कंटेनर काे हाईवे पर एक किनारे खड़ा करके उतरने के बाद जैसे पीछे कंटेनर का गेट खोला तो आग की लौ निकली। जिससे चालक झुलसने से बाल-बाल बच गया। आग का धुआं देखकर हाईवे पर निकल रहे वाहन दूर रुक गए। आग की लौ के साथ काला धुआं आसमान पर छा गया।



एसओ रमाशंकर सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों लेन पर यातायात रोककर सामने की फैक्ट्री से पानी का पाइप फैक्ट्री कर्मचारियों की मदद से डाला गया। फतेहपुर व बिंदकी दमकल टीम व फैक्ट्री कर्मियों की मदद से पुलिस ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कंटेनर में चार कारें भी वह जल गई हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। शार्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है।