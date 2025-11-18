Language
    Dehradun News: जुड्डो डैम के पास 220 मीटर नीचे खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक की मौत; दूसरा गंभीर घायल

    By RAJESH PANWAREdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    मंगवार को देहरादून जनपद के जुड्डो डैम के पास एक पिकअप वाहन 220 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

     जुड्डो डैम के पास खाई में गिरा पिकअप वाहन।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: जुड्डो डैम के पास मंगलवार को एक पिकअप वाहन 220 मीटर नीचे खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया।

    घायल को पहुंचाया अस्पताल

    सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायल को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

    वाहन में सवार थे दो लोग

    पुलिस के अनुसार, हादसा मंगलवार को जुड्डो डैम के पास हुआ। यहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 220 मीटर नीचे खाई में गिर गया। वाहन में चालक समेत दो लोग सवार थे। सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट डाकपत्थर से अपर उपनिरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।

    दुर्गम भू-भाग में चलाया रेस्क्यू

    एसडीआरएफ की टीम ने अत्यंत दुर्गम भू-भाग एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आवश्यक उपकरणों की सहायता से रेस्क्यू आपरेशन। इस हादसे में वाहन सवार राशिद अली निवासी विकासनगर की मौत हो गई, जबकि घायल हुकुम को सुरक्षित निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। वहीं, शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सिपुर्द किया गया।

