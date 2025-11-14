देहरादून में परवल रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को कुचला; एक की हुई मौत 

जागरण संवाददाता, देहरादून: परवल रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थाना वसंत विहार पुलिस ने अज्ञात कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अभी तक कार चालक का पता नहीं लग पाया है। पिछले दिनों एक ट्रैक्टर चालक ने भी युवक को कुचल दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस के अनुसार, परवल रोड पितांबरपुर से स्मृति विहार के बीच अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों को काफी चोटें आईं। घटना के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर थाना वसंत विहार थाने से रात्रि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पाया कि बाइक चालक अंकित गुप्ता निवासी आदर्श बिहार लेन नंबर 10 श्यामपुर प्रेमनगर अपने साथी शुभम चंद के साथ बिंदाल से अपने घर आदर्श विहार श्यामपुर जा रहे थे।

विपरीत दिशा से आती तेज रफ्तार कार ने लापरवाही से बाइक पर टक्कर मार दी। घटना में शुभम चंद एवं अंकित गुप्ता मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक ने शुभम चंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंकित गुप्ता को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोटें आई हैं।

उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष वसंत विहार अशोक राठौर ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। छह जून को अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने युवक को कुचला छह जून को अवैध खनन के ट्रैक्टर ने उम्मेदपुर वसंत विहार निवासी शुभम गैरोला निवासी जगुड़ी मोहल्ला उम्मेदपुर को कुचल दिया, जिससे शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची वसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित सलमान निवासी परवल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव चौराहे पर रखकर महेंद्र चौक पर करीब छह घंटे जाम लगाया। विधायक व एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया।