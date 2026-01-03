नैनीताल की नैनी झील में उतराता मिला युवक का शव, 25 दिसंबर से था लापता

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की ठंडी सड़क क्षेत्र में नैनी झील में युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना के बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने नाव चालकों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान पिलग्रिम लॉज निवासी 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई है। जो कि बीते 25 दिसंबर से गुम था।

जानकारी के मुताबिक शनिवार को पर्यटक व राहगीर ठंडी सड़क क्षेत्र में आवाजाही कर रहे थे। लोगों ने शनि मंदिर के समीप झील में एक शव उतराता हुआ देखा। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली व जल पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। नाव चालकों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।