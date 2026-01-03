नैनीताल की नैनी झील में उतराता मिला युवक का शव, 25 दिसंबर से था लापता
नैनीताल की ठंडी सड़क क्षेत्र में नैनी झील में एक युवक का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने नाव चालकों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की ठंडी सड़क क्षेत्र में नैनी झील में युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना के बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने नाव चालकों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान पिलग्रिम लॉज निवासी 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई है। जो कि बीते 25 दिसंबर से गुम था।
जानकारी के मुताबिक शनिवार को पर्यटक व राहगीर ठंडी सड़क क्षेत्र में आवाजाही कर रहे थे। लोगों ने शनि मंदिर के समीप झील में एक शव उतराता हुआ देखा। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली व जल पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। नाव चालकों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
लोगों से पूछताछ के बाद मृतक की पहचान पिलग्रिम लॉज निवासी 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई। स्वजनों द्वारा शिनाख्त के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि युवक बीते 25 दिसंबर को घर से बिना बताए चला गया था। जिसकी तलाश को लेकर स्वजनों ने शहर में पोस्टर वितरित करने के साथ ही पुलिस को भी सूचना दी थी।
