    नैनीताल घूमने जा रहे थे पांच दोस्त, अचानक बदला प्लान; एक फैसले ने दिया कभी न भूलने वाला गम

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:03 PM (IST)

    नए साल पर नैनीताल जा रहे बरेली के पांच दोस्त काठगोदाम के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। गौलापार में खाना खाकर लौटते समय खेड़ा डायवर्जन पर उनकी कार पिक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गौलापार खेड़ा डायवर्जन में हुए सड़क हादसे में बहेड़ी के राइस मिलर रिजवान की हुई मौत। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल में बरेली से नैनीताल घूमने जा रहे कार सवार पांच दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। काठगोदाम से आगे जाम होने के चलते पांचों दोस्तों ने गौलापार के मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन देर रात 12.30 बजे वह खेड़ा डायवर्जन में सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गए। जिसमें कार के आगे दूसरी साइड में बैठे रिछा के राइस मिलर मो. रिजवान की मौत हो गई।

    काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित गौलापार के खेड़ा डायवर्जन में गुरुवार की रात भीषड़ सड़क हादसा हुआ था। जिसमें आमने सामने पिकअप व कार की टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के अनुसार रिछा के रहने वाले मुजाहिद, इसरार, सनावर, अफजाल और रिजवान नया साल मनाने नैनीताल जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने गौलापार में ही मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर जाने की योजना बनाई।

    यहां से वह वापस लौट रहे थे। इतने में खेड़ा डायवर्जन में सामने से आ रही पिकअप से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस की मानें तो कार को मो. रिजवान का दोस्त सनावर चला रहा था। उसने तेज रफ्तार पिकअप से अपनी कार को बचाने की कोशिश की। लेकिन कट मारने के बावजूद वह सफल नहीं हो पाया और पिकअप सीधे कार के दूसरी ओर टकरा गई। जिससे 25 वर्षीय मो. रिजवान इसकी चपेट में आ गया।

    आसपास के लोगों ने पुलिस की सहायता से घायलों को बाहर निकाला। वहीं मौका देखते हुए पिकअप सवार फरार हो गया। इधर घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से डा. सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने रिजवान को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल मुजाहिद, इसरार, सनावर और अफजाल का प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। जहां चारों का इलाज चल रहा है। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि मृतक के स्वजन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

