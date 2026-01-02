नैनीताल घूमने जा रहे थे पांच दोस्त, अचानक बदला प्लान; एक फैसले ने दिया कभी न भूलने वाला गम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल में बरेली से नैनीताल घूमने जा रहे कार सवार पांच दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। काठगोदाम से आगे जाम होने के चलते पांचों दोस्तों ने गौलापार के मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन देर रात 12.30 बजे वह खेड़ा डायवर्जन में सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गए। जिसमें कार के आगे दूसरी साइड में बैठे रिछा के राइस मिलर मो. रिजवान की मौत हो गई।

काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित गौलापार के खेड़ा डायवर्जन में गुरुवार की रात भीषड़ सड़क हादसा हुआ था। जिसमें आमने सामने पिकअप व कार की टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के अनुसार रिछा के रहने वाले मुजाहिद, इसरार, सनावर, अफजाल और रिजवान नया साल मनाने नैनीताल जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने गौलापार में ही मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर जाने की योजना बनाई।

यहां से वह वापस लौट रहे थे। इतने में खेड़ा डायवर्जन में सामने से आ रही पिकअप से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस की मानें तो कार को मो. रिजवान का दोस्त सनावर चला रहा था। उसने तेज रफ्तार पिकअप से अपनी कार को बचाने की कोशिश की। लेकिन कट मारने के बावजूद वह सफल नहीं हो पाया और पिकअप सीधे कार के दूसरी ओर टकरा गई। जिससे 25 वर्षीय मो. रिजवान इसकी चपेट में आ गया।