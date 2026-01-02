नैनीताल में पर्यटकों व स्थानीय लोगों में मारपीट, रेस्टोरेंट में भी विवाद
नैनीताल में दो अलग-अलग घटनाओं में विवाद और मारपीट हुई। नारायण नगर में दिल्ली के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस ने चार पर्यटक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। नारायण नगर क्षेत्र में स्थानीय व पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर चार पर्यटकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है।
गुरुवार रात को नारायण नगर अस्थाई पार्किंग में टेंपो ट्रेवलर से पहुंचे दिल्ली के पर्यटकों का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो पर्यटक अभद्रता पर उतर आए। इस दौरान हाथापाई हुई तो लोगों ने पुलिस को सूचना कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर्यटकों को कोतवाली ले आई।
नारायण नगर चौकी इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर विवाद, मारपीट करने और अभद्रता करने पर दिल्ली निवासी आशु, राहुल व दो महिलाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। उधर मल्लीताल क्षेत्र में देर रात एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए युवक का रेस्टोरेंट कर्मी से मारपीट हो गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। गुरुवार रात मल्लीताल बड़ा बाजार में एक युवक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। इस दौरान उसका रेस्टोरेंट कर्मचारी से विवाद के बाद मारपीट हो गई। रेस्टोरेंट कर्मी की सूचना पर पुलिस उसे कोतवाली ले आई।
एसआई प्रवीण कुमार तेवतिया ने बताया कि मामले में मारपीट करने वाले चंपावत निवासी प्रकाश के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
