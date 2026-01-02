नए साल के पहले दिन मातम: नैनीताल घूमने जा रहे थे बरेली के पांच दोस्त; सड़क हादसे में एक की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल में बरेली से नैनीताल घूमने जा रहे कार सवार पांच दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। काठगोदाम से आगे जाम होने के चलते पांचों दोस्तों ने गौलापार के मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर जाने का प्लान बनाया। लेकिन देर रात 12.30 बजे वह गलत दिशा से आ रहे पिकअप से टकरा गए। जिसमें कार के आगे की ओर दूसरी साइड में बैठे राइस मिलर मो. रिजवान की मौत हो गई।

बरेली के बहेड़ी स्थित रिछा कस्बा से आए पांच युवकों से भरी कार को गुरुवार की रात 12:30 बजे पिकअप ने टक्कर मार दी। गौलापार में काठगोदाम के खेड़ा में यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार रिछा के रहने वाले मुजाहिद, इसरार, सनावर, अफजाल और रिजवान नया साल मनाने नैनीताल जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने गौलापार में ही मशहूर खान बाबा रेस्टोरेंट में खाना खाया और वापस घर जाने की योजना बनाई। यहां से वह वापस लौट रहे थे।

खेड़ा गौलापार के निकट सामने से आ रही पिकअप से उनके कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार को सनावर चला रहा था। उसने तेज रफ्तार पिकअप से अपनी कार को बचाने की कोशिश की। लेकिन कट मारने के बावजूद वह सफल नहीं हो पाया और पिकअप सीधे कार के दूसरी ओर टकरा गई। इससे कार का दूसरी ओर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 25 वर्षीय मो. रिजवान इसकी चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने पुलिस की सहायता से घायलों को बाहर निकाला।