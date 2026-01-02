Language
    नैनीताल में साल के पहले दिन 22 घरों में गूंजी किलकारियां, लोग एक-दूसरे को देते रहे बधाई

    By Uday Seth Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:55 AM (IST)

    नए साल के पहले दिन नैनीताल के हल्द्वानी में 22 बच्चों ने जन्म लिया, जिससे कई घरों में खुशियां दोगुनी हो गईं। डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में 12 और बेस अ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नये साल पर नन्हे-मुन्नों की किलकारी ने कुछ घरों की खुशियों को दोगुना किया है। ऐसे में नव वर्ष पर जन्मे बच्चों का जन्मदिन व नया साल साथ-साथ मनाया जाएगा। शहर के सरकारी अस्पतालों में बुधवार रात 12 बजे बाद से शाम सात बजे तक करीब 22 शिशुओं ने जन्म लिया है। जिससे अस्पतालों के प्रसूति कक्ष में बच्चों की किलकारियों संग हैप्पी न्यू ईयर की गुंज रही।

    गुरुवार को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में नये साल पर 12 बच्चों ने जन्म लिया है। जिसमें नौ लड़के व तीन लड़कियों का जन्म हुआ है। वहीं बेस अस्पताल में करीब 10 शिशु जन्मे हैं। इसमें पांच लड़के और पांच लड़कियां हैं। इनमें से सात सामान्य डिलीवरी रही और तीन सिजेरियन जन्म हुए।

    अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यह जानकारी शाम सात बजे तक के अनुसार है। वहीं दोनों अस्पतालों में एक-दो केस पेंडिंग पड़े है।जिनका रात तक या अगले दिन प्रसव हो सकता है। नये साल पर शिशुओं के जन्म से दोनों अस्पतालों के गायनी वार्ड के बाहर ठंड के बावजूद खुशियां और गर्माहट भरा माहौल रहा।

    इस दौरान भर्ती मरीजाें के तीमारदारों की बधाई देने के लिए लंबी कतार रही। उन्होंने अपने स्वजन को नये साल के साथ माता पिता बनने की बधाई दी है। महिला अस्पताल की सीएमएस डा. उषा जनपांगी ने बताया कि अस्पताल में गुरुवार शाम सात बजे तक 10 बच्चों का जन्म हुआ है। रात तक एक-दो मामले बढ़ने की उम्मीद है।