नैनीताल विंटर कार्निवाल: खगोल प्रेमियों ने देखा चांद पर शिव शक्ति प्वाइंट

जागरण संवादाता, नैनीताल : नैनीताल में विंटर कार्निवाल में स्टार नाइट के साथ ही स्टार गेजिंग नाइट की धूम रही। खगोल प्रेमियों ने ग्रह नक्षत्रों का दीदार किया। चंद्रमा की जमीन पर चंद्रयान- 3 का लैंडर विक्रम का लैंडिंग स्थल शिव शक्ति प्वाइंट को दूरबीन से निहारा।

नैनीताल विंटर कार्निवाल के तहत कास्मइकाई स्टार गेजिंग संस्था द्वारा स्टार गेजिंग नाइट आयोजित की गई थी। संस्था के संस्थापक प्रमोद खाती और उनकी टीम सैलानियों समेत स्थानीय नागरिकों को दूरबीन के जरिये स्याह आसमान में टिमटिमाते तारों की दुनिया के रहस्य समझा रहे थे।

इस दौरान खगोल दर्शियों की सर्वाधिक रुचि चंद्रयान 3 के चांद के संदर्भ के सफर में दिखाई दी। विशेषज्ञों ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किमी दूर स्थित जमीन पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को शिव (शक्ति का स्रोत) और शक्ति (ऊर्जा) के प्रतीक के रूप में नामित कर दिया।