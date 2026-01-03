उत्तराखंड में कहां लिया गया नशा मुक्त गांव का संकल्प? अब शराब पिलाने पर लगेगा 11 हजार का जुर्माना

संवाद सहयोगी, लालकुआं। बिंदुखत्ता स्थित शीशम भुजिया के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नशे पर प्रभावी रोकथाम के लिए पंच मंडली समिति का गठन करते हुए निर्णय लिया कि गांव में भविष्य में पूरी तरह नशा वर्जित रहेगा। नशा करने वाले तथा विभिन्न आयोजनों में नशा कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसका सामाजिक बहिष्कार करने के साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।

क्षेत्र में नशे की लत से युवा पीढ़ी की दिन पर दिन बिगड़ रही हालत को देखते हुए बिंदुखत्ता के शीशम भुजिया के ग्रामीणों ने इस कदम उठाया है। शनिवार को सार्वजनिक बैठक में तय किया गया कि गांव में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा, यदि वह नशा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।