Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड में कहां लिया गया नशा मुक्त गांव का संकल्प? अब शराब पिलाने पर लगेगा 11 हजार का जुर्माना

    By Prakash Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:06 PM (IST)

    उत्तराखंड के बिंदुखत्ता स्थित शीशम भुजिया गांव के ग्रामीणों ने नशे पर प्रभावी रोकथाम के लिए 'पंच मंडली समिति' का गठन किया है। गांव में नशा पूरी तरह वर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नशा करने वाले और आयोजनों में शराब परोसने वाले का होगा सामाजिक बहिष्कार। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी,  लालकुआं। बिंदुखत्ता स्थित शीशम भुजिया के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नशे पर प्रभावी रोकथाम के लिए पंच मंडली समिति का गठन करते हुए निर्णय लिया कि गांव में भविष्य में पूरी तरह नशा वर्जित रहेगा। नशा करने वाले तथा विभिन्न आयोजनों में नशा कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसका सामाजिक बहिष्कार करने के साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।

    क्षेत्र में नशे की लत से युवा पीढ़ी की दिन पर दिन बिगड़ रही हालत को देखते हुए बिंदुखत्ता के शीशम भुजिया के ग्रामीणों ने इस कदम उठाया है। शनिवार को सार्वजनिक बैठक में तय किया गया कि गांव में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा, यदि वह नशा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

    शादी विवाह, जन्मदिन व अन्य पार्टियों के मौके पर लोगों को शराब पिलाने वाली प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, ऐसा कार्य करने वाले परिवार के खिलाफ 11 हजार रुपये का अर्थदंड डाला जाएगा। पंच मंडली समिति में कुंदन सिंह सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं केदार सिंह कोरंगा महामंत्री बनाए गए।

    इसके अलावा गोविंद सिंह मेहता उपाध्यक्ष, खीम सिंह मेहता सचिव, बलवंत सिंह कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। कार्यकारिणी सदस्यों में भवान सिंह कोरंगा, जोगा सिंह, कुंदन सिंह धामी, राम सिंह मेहता, भवान सिंह और लक्ष्मण सिंह मेहता शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- लालकुआं: रातभर कालोनी में डटे रहे हाथी, सुबह बाउंड्री वाल तोड़कर लौटे जंगल की ओर

    यह भी पढ़ें- लालकुआं में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद उठे सवाल, नशे और सुरक्षा पर कार्रवाई की मांग तेज